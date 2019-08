Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkerhsunfall mit Sachschaden und Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (re.) Hagenmühlenweg, Bad Gandersheim, Parkplatz Sonntag 11.08.2019, 20.00 Uhr Ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus NRW meldet erst jetzt am Montag 12.08.2019, gg. 15.50 Uhr protokollarisch seine Beteiligung an einen Verkehrsunfall. Er sei beim Rangieren mit seinem PKW auf dem o.g. Parkplatz am Vortage gg. 20.00 Uhr gg. einen dort geparkten PKW gefahren u. habe diesen offensichtlich beschädigt. Er habe sich danach einen Parkplatz in anderer Straße gesucht und sei jedoch zu der Unfallstelle zurückgekehrt,um einen möglichen Schaden regulieren zu wollen. Das beschädigte Fahrzeug ist jedoch zwischenzeitlich weggefahren worden. Am gleichen Tage der Unfallmeldung meldet sich noch ein Geschädigter zu besagtem Unfall. Hierbei handelt es sich um einen 30-jährigen Bad Gandersheimer, der dort seinen PKW BMW geparkt hatte. An beiden Fahrzeug entstanden leichte Sachschäden, Verursacher 300,- Geschädigter 800,- Euro. Zeugen, die den Vorfall beobacfhtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell