Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf Parkplatz

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße, Parkplatz E-Center Samstag, den 10.08.2019, 13:15 Uhr

Bad Gandersheim (Ke) Auf dem Parkplatz des E-Centers in Bad Gandersheim kam es zum Zusammenstoß zwischen einem einparkenden Opel Vectra eines 73-jährigen Einbeckers und einem ausparkenden VW Passat eines 49-jährigen Bad Gandersheimers. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von zusammen ca. 4500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382-919200 zu melden.

