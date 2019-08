Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall im Rodetal

Northeim (ots)

B 446 zwischen Reyershausen und Nörten-Hardenberg - Sonntag, 11.08.2019, 07.40 Uhr

RODETAL (fal) - Am Sonntag gegen 07.40 Uhr kam es auf der B 446 im Rodetal zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Ein 33 Jahre alter Bovender war auf der B 446 in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs. Etwa 500 m hinter dem Hotelbetrieb im Rodetal bremste er ab und fuhr vorwärts nach rechts in einen Feldweg. Der 33-Jährige wollte Wenden und legte den Rückwärtsgang ein. Beim Zurücksetzen auf die Bundesstraße übersah er den Pkw einer 19 Jahre alten Frau aus Bovenden, die in Richtung Reyershausen unterwegs war. Die 19-Jährige versuchte noch zu bremsen, prallte aber mit Wucht frontal in die linke Fahrzeugseite des quer auf der Fahrbahn stehenden Pkw.

An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch bei dem Unfallverursacher festgestellt. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des 33-Jährigen.

