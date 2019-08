Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchdiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Sonntag, 11.08.2019, zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr, kam es in Uslar, Eschershäuser Straße, zu einem versuchten Einbruch in ein unbewohntes Haus. Auf dem Grundstück des Hauses wurden Personen festgestellt, die sich dort unberechtigt aufhielten. Nach einer Identitätsfeststellung und Befragung wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Uslarer Polizei dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000 entgegen.

