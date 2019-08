Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Zwei Drogenfahrten am Wochenende

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Gleich zweimal wurden am Wochenende PKW-Fahrer im Stadtgebiet angehalten und kontrolliert, die unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln standen. In der Holzmindener Straße führte eine 19-jährige ihren Skoda Rapid. Im Steinweg ein 30-jähriger seinen VW Lupo. Bei beiden reagierten Vortests positiv auf Marihuana, so dass jeweils die Entnahme von Blutproben angeordnet wurde. Beide erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein 4-wöchiges Fahrverbot. Außdem werden anlassbezogene Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell