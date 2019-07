Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Folgenreicher Auffahrunfall

Borken (ots)

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in Borken ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 08.10 Uhr mit einem Wagen auf der Weseler Straße Straße aus Richtung Borken kommend in Richtung B 67 unterwegs. An der Kreuzung zur Aechterhookstraße und Weseler Landstraße übersah er, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt abgebremst hatten. Er stieß mit seinem Fahrzeug auf den Transporter eines vorausfahrenden 53-jährigen Heideners. Die Wucht des Aufpralls schob dessen Wagen auf das Auto einer 25-jährigen Borkenerin. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen, ebenso ein 72-jähriger Heidener, der als Beifahrer im Transporter gesessen hatte. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

