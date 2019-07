Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Stromkasten umgefahren und geflüchtet

Ahaus-Wüllen (ots)

Bereits am Mittwoch ereignete sich ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei jetzt Zeugen sucht. Gegen 16.30 Uhr hörte ein Anwohner der Von-Martels-Straße ein verdächtiges Knistern und ging auf die Straße. Mitten auf der Fahrbahn stand ein schwarzer Pkw Skoda mit silberfarbenem Anhänger. Der Fahrer war ausgestiegen und kümmerte sich hektisch um den angefahrenen Stromkasten. Nachdem der Zeuge dem Mann mitteilte, dass er Polizei und Feuerwehr informieren werde, setzte sich dieser in den Pkw und fuhr davon. Ob der Skoda-Fahrer den Stromkasten angefahren hat, steht nicht fest. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu melden. Der Skoda-Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, ca. 30 - 35 Jahre alt, blonde kurze Haare, kräftige Statur. Er war mit einer Jeanshose und einem weißen T-Shirt bekleidet.

Der Stromkasten war infolge des Unfalls in Brand geraten und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurden auch circa fünf Quadratmeter einer Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell