Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Junge Radfahrerin von Auto erfasst

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein sechs Jahre altes Kind am Donnerstag bei einem Unfall in Borken erlitten. Das Mädchen war gegen 09.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Neumühlenallee in Richtung Ahauser Straße unterwegs. An einer Ampel fuhr sie bei Rotlicht unvermittelt auf die Straße. Dabei erfasste sie der Wagen eines 67-jährigen Borkeners.

