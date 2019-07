Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Wasserschlauch für Rinder entwendet

Heek (ots)

In große Gefahr gebracht hat ein Unbekannter mehrere Rinder auf einer Weide in Heek-Nienborg: Der Täter entwendete einen Schlauch, über den das Wasser zum Tränken der Tiere floss. Die Rinder hatten dadurch auf der Fläche an der Straße Ressberg über mehrere Stunden in größter Hitze keine Versorgung mit dem lebenswichtigen Nass. Der Unbekannte muss sich zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 17.00 Uhr, an dem Schlauch zu schaffen gemacht haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

