Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Angetrunken Auto gefahren

Ahaus (ots)

Es war angesichts der großen Hitze nicht nur aus gesundheitlicher Sicht das falsche Getränk - der Mann riskierte es in unverantwortlicher Weise auch, für sich und andere zur Gefahr zu werden: Alkoholisiert hat am Donnerstag ein Autofahrer in Ahaus hinter dem Steuer seines Wagens gesessen. Polizeibeamte hatten den 42-Jährigen kontrolliert, als er am Abend auf dem Adenauerring unterwegs war. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,1 Promille hin. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, untersagten die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Ahauser Polizeiwache eine Blutprobe, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können.

