Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Treckerfahrer flüchtet nach Unfall

Rhede (ots)

Am Donnerstagabend befuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Rhede gegen 23.20 Uhr die Jahnstraße. Dort kam es nach ihren Angaben zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Anhänger eines ihr entgegenkommenden Traktors. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Traktorfahrer, so die 24-Jährige, habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

