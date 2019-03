POL-PPMZ: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Polizeipräsidium Mainz

Eine 21-jährige aus Mainz befährt am 08.03.19 gegen 20.23 Uhr mit ihrem PKW Mercedes den Czernyweg in Richtung Unigelände, um dort linksseitig in einer Parklücke zu parken. Hinter ihr fährt zu diesem Zeitpunkt ein 34 -jähriger aus Mainz mit seinem Motorrad. Als die PKW-Fahrerin den Blinker nach links setzt und zum Einparken nach links fährt, beschleunigt der Motorradfahrer und will diese links überholen. Hierbei kommt es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der Motorradfahrer dabei zu Boden fällt und in ein anderes geparktes Fahrzeug hineinrutscht.

Der Motorradfahrer hebt im Anschluss sein Fahrzeug auf und verlässt die Unfallstelle unverletzt mit den Worten: "Ich melde das noch der Polizei" in Richtung Universitätsklinikum.

Durch eine Absuche des Klinik-Geländes kann das beschädigte und auf die Beschreibung passende Motorrad parkend aufgefunden werden. Der betreffende unfallverursachende Motorradfahrer konnte letztendlich ausfindig und somit festgestellt werden.

Gegen den Motorradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

