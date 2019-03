Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung

Mainz-Oberstadt (ots)

In der Pariser Straße wurde am 10.03.19 gegen 01:08 Uhr von einer Funkstreifenwagenbesatzung ein PKW Toyota mit Mainzer Kennzeichen aufgenommen und in der Folge in der Emy-Roeder-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest mit dem 37-jährigen Fahrzeugführer aus Mainz ergab einen Wert von 0,9 Promille. Zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens musste dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen werden.

Der Fahrzeugführer gab zudem an, seinen Führerschein verloren zu haben - die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

