POL-PPMZ: Mainz, Altweiberdonnerstag - Sexualdelikt - Zeugen gesucht

Donnerstag, 28.02.2019 - Freitag, 01.03.2019 - 02:00 Uhr

Am Altweiberdonnerstag ist es in Mainz am Tritonplatz zu einem Sexualdelikt gekommen. (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4206540)

Um die Tatabläufe weiter aufzuklären, ist die Kriminalpolizei auf die Mithilfe von Personen angewiesen, die in der Altweibernacht in der Nähe des Theaters in Mainz unterwegs waren. Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr ist ein ca. 18 bis 20 Jahre alter Mann auf dem Tritonplatz aufgefallen. In dieser Nacht waren auf diesem Platz, der sich zwischen Deiter's (Geschäft für Fastnachtskostüme) und dem "kleinen Haus" des Staatstheaters befindet, die Fastnachtsalm und eine Reihe Dixie-Toiletten aufgebaut.

Der junge Mann war nicht kostümiert, sondern bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzen Jacke mit zwei helleren Streifen an den Ärmeln und einer verkehrt herum getragenen, schwarzen Basecap. Er hatte sehr helle Haut, sehr gepflegte, kräftige Augenbrauen und einen leichten Kinnbartansatz. Er sprach normales Deutsch mit Jugendslang und gab sich als Bundeswehrsoldat aus, der deshalb zur Hilfe verpflichtet sei. Der schwarz gekleidete Mann war in dieser Nacht zeitweise mit einer jungen Frau in einem Katzenkostüm und einem Jugendlichen in einem blauen Drachenkostüm unterwegs, die beide augenscheinlich stark alkoholisiert waren.

Die Kriminalpolizei sucht den schwarz gekleideten Mann, der in dieser Nacht mit weiteren Personen Kontakt hatte und möglicherweise auch dort damit geprahlt hat, Bundeswehrsoldat zu sein. Hinweise zu dieser Person bitte telefonisch an: 06131 - 65 3633 (Anrufbeantworter) oder über unsere Onlinewache: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ oder Mo. bis Fr. an 06131-653640 (tagsüber).

Wir bitten insbesondere um Verbreitung der Nachricht auf jugendrelevanten Kanälen.

