POL-PPMZ: Mainz - Worms, Beschuldigter des Tötungsdeliktes - Begründung des Haftbefehls

Mainz (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung von heute: Beschuldigter des Tötungsdeliktes nach Vorführung in Untersuchungshaft https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4212000

In der Begründung des Haftbefehls führt das Gericht § 112 Absatz 2 Nr. 2, Fluchtgefahr und Schwerkriminalität an. Weiterhin ist der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz und seit Montag, 04.03.2019 zur Festnahme zwecks Abschiebung durch die zuständige Ausländerbehörde in Baden-Württemberg ausgeschrieben.

