Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Ein 45-jähriger aus Mainz parkte am 09.03.2019 gegen 20:30 Uhr seinen weißen PKW BMW (3er Modellreihe) ordnungsgemäß in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand in der Windmühlenstraße in Fahrtrichtung Freiligrathstraße.

Als er gegen 23:15 Uhr wieder zu seinem geparkten PKW zurückkommt, fallen ihm Schäden auf der linken Fahrzeugseite auf. Das Glas des linken Außenspiegels war gebrochen, außerdem fehlte die Abdeckung des Spiegels. Weiterhin konnten auf der linken Fahrzeugseite Lackschäden sowie Beschädigungen an der Reifenfelge festgestellt werden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 1, Tel.: 06131- 654110.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell