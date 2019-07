Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Baggersee dient nicht zum Schwimmen

Velen (ots)

Abkühlung am falschen Ort gesucht haben am Donnerstag mehrere ungebetene Gäste auf einem Firmengelände in Velen: Sie hatten einen Baggersee am Heidener Landweg angesteuert, um sich bei der großen Hitze zu erfrischen. Dass dort Hinweisschilder mit eindeutigem Verbot aufgestellt sind, schreckte sie nicht ab. Doch die Warnungen finden sich dort nicht ohne guten Grund: Wer in einem Baggersee schwimmt, riskiert sein Leben. Denn für solche Gewässer gibt es keine Aufsicht wie in einem Schwimmbad, und Untiefen und Strömungen können selbst erfahrenen Schwimmern schnell zum Verhängnis werden. Nicht zuletzt treten in dem Wasser zum Teil erhebliche Temperaturunterschiede auf - der Körper kann darauf mit Krämpfen oder einem Kreislaufschock reagieren. Die Polizei stellte die Personalien von neun Personen im Alter zwischen 36 und 15 Jahren fest, fertigte Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und verwies sie des Grundstücks.

