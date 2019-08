Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Gandersheim (ots)

(Bet) Nacht zum 11.08.2019, 37581 Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße Höhe Hausnummer 22. An zwei Pkw wurden in der o. g. Nacht jeweils die rechten (Beifahrer-) Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf jeweils ca. 300.- Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05382/919200 bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell