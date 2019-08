Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall

Northeim (ots)

Northeim, Hollenstedter Weg / B3, Samstag, 10.08.19, 14.35 Uhr Northeim (schw) - Am Samstag, 10.08.19, 14.35 Uhr befuhren eine 20-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw Audi A3 und ein 25-jähriger Audifahrer aus Burgwalde den Hollenstedter Weg aus Richtung Hollenstedt kommend. Um auf die B3 in Richtung Northeim einzubiegen, musste die Einbeckerin mit ihrem Pkw verkehrsbedingt anhalten. Dieses bemerkte der hinter ihr fahrende Burgwalder zu spät und fuhr auf den Pkw der 20-jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000,- EUR Personen kamen bei dem Unfall nicht zu schaden.

