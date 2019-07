Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Tungeln

Delmenhorst (ots)

Entgegen erster Meldungen der Großleitstelle ist ein Verkehrsunfall in Tungeln am Montag, 01. Juli 2019, 10:20 Uhr, glimpflich ausgegangen.

Eine 61-jährige Frau aus der Gemeinde Wardenburg befuhr mit ihrem VW die Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg. An einer Kreuzung wollte sie nach links in Richtung Oberlethe abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 66-Jährigen aus der Gemeinde Wardenburg, der ebenfalls einen VW fuhr.

Da anfangs ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen gemeldet wurde, war auch ein Rettungswagen im Einsatz. Letztendlich wurden vor Ort aber keine Verletzungen festgestellt.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge, 13 und 18 Jahre alt, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wurde altersbedingt auf 2.000 Euro beziffert.

