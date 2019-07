Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Bargeld aus Duschautomaten von Campingplatz in Butjadingen entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben auf dem Gelände des Campingplatzes in der Straße 'Am Deich' in Butjadingen Bargeld aus einem Duschautomaten entwendet.

Dazu begaben sie sich in der Zeit von Samstag, 29. Juni 2019, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 30. Juni 2019, 17:00 Uhr, in den Bereich der sanitären Einrichtungen, der nur durch Eingabe eines Zugangscodes betreten werden kann. Aus dem Duschautomaten nahmen sie ca. 70 Euro Münzgeld an sich, Aufbruchspuren waren keine zu sehen.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen (766910).

