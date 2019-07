Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Tödlicher Verkehrsunfall in Nordenham +++ Ergänzung und Bildmaterial

Delmenhorst (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein Radfahrer, der am Montag, 01. Juli 2019, 11:05 Uhr, einen Verkehrsunfall in Nordenham verursacht hat.

Der 73-jährige Mann aus Nordenham befuhr mit seinem Fahrrad die Ellwürder Straße in Richtung B212. Den Kreuzungsbereich zur B212 wollte er trotz Rotlichts der Ampelanlage geradeaus in Richtung Oldenburger Straße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es Zusammenstoß mit dem Lkw eines 49-Jährigen aus dem Landkreis Osterholz, der die B212 in Richtung Brake befuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und einem Ausweichen in den Gegenverkehr konnte der Lkw-Fahrer den Unfall nicht mehr verhindern.

Der Radfahrer blieb schwerstverletzt auf der Straße liegen. Es wurden umgehend Rettungskräfte zur Unfallstelle geschickt. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Für den Lkw-Fahrer und mehrere Augenzeugen, die allesamt einen Schock erlitten, wurde ein weiterer Rettungswagen angefordert.

Die Unfallstelle wurde zunächst von der Polizei gesperrt. Mittlerweile hat die Straßenmeisterei Nordenham zwei Ableitungen eingerichtet. In Richtung Norden wird der Verkehr über die L860 in Richtung Stollhamm, in Gegenrichtung über die Atenser Allee durch die Stadtmitte geführt.

+++

Zusätzlich zu den eingesetzten Rettungskräften war auch das Kriseninterventionsteam Wesermarsch mit einem Team, bestehend aus zwei Mitarbeiterinnen, eingesetzt.

Die Sperrung der B212 konnte gegen 13:30 Uhr aufgehoben werden.

