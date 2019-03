Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrzeug beim Ausparken touchiert (43-1503) 15.03.2019, 11:19 Uhr

Speyer (ots)

~Ein 85-jähriger Mann aus Speyer touchierte am Berliner Platz beim Ausparken seines PKW den Mercedes eines, in Haßloch wohnenden, Mannes. Ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich dann der Unfallverursacher vom Unfallort. Er konnte aber letztlich ermittelt werden, so dass der entstandene Schaden von ca. 1200 Euro reguliert werden kann.~

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell