Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Versammlung unter dem Motto "Fridays for future" verläuft reibungslos

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Rahmen der internationalen Bewegung "Fridays for future" versammelten sich am heutigen Tag ca. 700 Personen in der Innenstadt Frankenthals, um im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr für den Klimaschutz zu demonstrieren. Die Versammlung gliederte sich in einen Aufzug, der vom Speyerer Tor, über Teile der Fußgängerzone bis zum Kornmarkt führte, und eine Abschlusskundgebung im Bereich des Kornmarktes. Der überwiegende Anteil der Teilnehmer bestand aus Schülerinnen und Schülern der umliegenden Schulen.

Die Versammlung verlief absolut friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Die Verkehrsbeeinträchtigungen konnte auf ein Minimum reduziert werden. Die Polizei und die Stadtverwaltung Frankenthal waren mit mehreren Einsatzkräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell