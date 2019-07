Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Nachtrag zum Brand eines Unterstandes in Ahlhorn vom 24.06.2019

Delmenhorst (ots)

Wie die Polizei bereits am 24.06. berichtete, meldeten Anwohner der Katharinenstraße in Ahlhorn am Montag, den 24. Juni 2019, gegen 21:05 Uhr, über den Notruf der Feuerwehr einen brennenden Schuppen.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Ahlhorn stellte dort fest, dass das sogenannte "Göpelhaus" auf dem Dorfplatz in Flammen stand. Trotz sofort eingeleiteter Löschung entstanden erhebliche Schäden am Unterstand, die auf 8.000 Euro beziffert wurden.

Kurz vor der Brandentdeckung konnten Anwohner drei Personen vom Brandort weglaufen sehen.

Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen konnten nun drei männliche Jugendliche aus Ahlhorn als Tatverdächtige für die Brandstiftung festgestellt werden. Alle drei Personen sind bereits polizeibekannt. Gegen die Jugendlichen wird jetzt wegen Brandstiftung ermittelt.

