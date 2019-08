Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Sachbeschädigung an PKW

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - In der Nacht zum Sonntag, 11.08.2019, wurden an einem auf dem Parkplatz des "Ramba-Zamba-Marktes" in der Northeimer Straße Sachbeschädigungen an einem schwarzen PKW VW Passat begangen. So wurde sowohl die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschalgen als auch der rechte Außenspiegel abgerissen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Ein weiterer PKW wurde mit Cola übergossen, außerdem eine Mülltone des Marktes umgestoßen. Im nahegelegenen Schützenhaus fand in der Tatnacht eine private Feier statt. Ob der die Täter aus diesem Umfeld stammen, wird zur Zeit abgeklärt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200 entgegen.

