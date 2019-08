Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisierter störte Einsatz

53881 Euskirchen-Flamersheim (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes (Streitigkeiten) am Mittwochabend (20.39 Uhr) kam ein völlig unbeteiligter, alkoholisierter Mann (45) zu den Beamten und störte den polizeilichen Einsatz erheblich. Mehreren Platzverweisen kam er nicht nach, so dass er in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt wurde. Er hatte 1,92 Promille.

