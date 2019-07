Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von Eisenträger in die Tiefe gestürzt

53894 Mechernich-Firmenich (ots)

Etwa fünf Meter in die Tiefe stürzte Dienstagmittag (14.15 Uhr) ein 44-jähriger Mann aus Euskirchen. Er war mit Bauarbeiten am Zikkurat beauftragt. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte er in fünf Meter Höhe auf einen Eisenträger. Von diesem rutschte er offenbar ab und fiel auf den Betonboden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell