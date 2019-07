Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 22-Jährigen ausgeraubt

53879 Euskirchen (ots)

Montagnacht (23.14 Uhr) ging ein 22-jähriger Euskirchener über die Wilhelmstraße nach Hause. Als er sich am Europakreisel befand, wurde er von drei Personen angesprochen. Diese forderten die Herausgabe von 20 Euro, sonst würde man den 23-Jährigen verprügeln. Als der Euskirchener dieser Forderung nicht direkt nachkam, entriss man ihm seine Bauchtasche und flüchtete in Richtung Innenstadt. Eine Frau in diesem Trio war dem Geschädigten bekannt. Die beiden Männer in der Gruppe nicht. Zeugen hatten aus einiger Entfernung das Szenario gesehen und bestätigten die Aussagen des Geschädigten. Die beiden Mittäter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: 185 cm groß; schwarze Haare; weißes T-Shirt 15 bis17 Jahre alt.

2. Person: 160 cm groß; schwarze Haare (Seiten kurz, Deckhaar länger); von auffallend dünner Statur.

