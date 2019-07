Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geräteschuppen abgebrannt

53919 Weilerswist-Müggenhausen (ots)

Als die informierte Feuerwehr Montagabend (21.15 Uhr) zu einem Brandort an der Rheinbacher Straße eintraf, stand dort ein Geräteschuppen schon in Vollbrand. Ein Mann versuchte mit einem Gartenschlauch das Feuer vergebens zu löschen. Ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile in der Nähe konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach Löschung konnten im Inneren des Geräteschuppens mehrere Reste von, nicht mehr erkennbaren, Gerätschaften festgestellt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

