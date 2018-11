POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht in Nackenheim

Nackenheim (ots) - Am Freitag den 23.11.2018 kam es zwischen 20.00 und 22.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem in der Mainzer Straße in Nackenheim in Höhe der Hausnummer 66 ein parkender Pkw beschädigt wurde. Aufgrund der festgestellten Beschädigungen an dem Pkw dürfte ein Fahrradfahrer als Verursacher in Betracht kommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133-9330 in Verbindung zu setzen.

