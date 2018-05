Peine (ots) - Unkrautabflämmen mit Nebenfolgen Aus Unachtsamkeit geriet am Samstagmorgen in Wedlenstedt, Klosterhof, beim Unkrautabflämmen ein Holzschuppen, in dem Fahrräder untergestellt waren, in Brand. Trotz eines schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Wedlenstedt war der Schuppen nicht mehr zu retten. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 500,- Euro.

Nach Auffahrunfall mit Krad gestürzt Am frühen Freitagnachmittag zog sich der 16jährige Führer eines Leichtkraftrades aus Groß Lafferde bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Auf der Gerhardstraße in Groß Ilsede fährt der Kradfahrer auf einen vor einer roten Ampel in Fahrtrichtung Groß Lafferde wartenden Kleinbus eines 56jährigen Hannoveraners auf und stürzt. Nach eigenen Angaben war dem jungen Mann bei der Fahrt eine Fliege ins Auge geraten und er habe nichts mehr sehen können, so dass er den Kleinbus erst zu spät wahrgenommen habe.

Unter Drogeneinfluß Auto gefahren Bei einer Verkehrskontrolle durch die Peiner Polizei am Freitagnachmittag wurde bei dem Fahrer eines Renault Kangoo aus Peine festgestellt, dass er unter Drogeneinfluß stand. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

