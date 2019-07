Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: 16-Jährige Aprilia-Fahrerin verursacht Unfall

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Mercedes-Fahrer aus Weinheim befuhr am Mittwoch gegen 16.40 Uhr die Bergstraße, musste allerdings verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 16-jährige Zweiradfahrerin ist eigenen Angaben zufolge abgelenkt und krachte gegen den Wagen. Sie versuchte zwar noch stark zu bremsen, stürzte allerdings und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle wurde das Mädchen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Vater nahm die Aprilia an sich; am Mercedes entstand Schaden von 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell