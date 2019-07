Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Neun Verletzte nach Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn - Pressemeldung Nr. 3

Mannheim-Waldhof (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmittag, an dem ein Lastwagen-Anhänger-Gespann sowie eine Straßenbahn der rnv beteiligt waren, dauern die Ermittlungen der Unfallermittler bei der Verkehrspolizei Mannheim weiter an.

Momentanem Erkenntnisstand zufolge wurden sämtliche Verletzten nach eingehender Untersuchung die Krankenhäuser noch am gestrigen Abend wieder verlassen.

Nach Abschluss der Bergung der beschädigten Straßenbahn wurde die Fahrbahn, sowie die beschädigten Verkehrseinrichtungen wieder instandgesetzt. Seit Mittwochabend, 21.15 Uhr sind Fahrbahn und Gleise wieder freigegeben und befahrbar. Für den Straßenverkehr wurde aufgrund der Fahrbahnschäden dennoch vorsorglich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 km/h angeordnet.

Nach momentanem Stand der Ermittlungen wird der Sachschaden mit rund 1 Million Euro beziffert.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs und der Unfallursache wurden Unfallsachverständige an der Unfallstelle hinzugezogen. Diese fertigten am Donnerstagmorgen mittels einer Drohne auch Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle an.

