Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Einbruch in Tankstelle, Zeugen gesucht!

Mannheim-Feudenheim (ots)

Am Mittwoch kurz nach 22.30 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter in eine ESSO-Tankstelle in der Feudenheimer Straße ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter durch die Schiebetür, die sie gewaltsam öffneten, in den Innenraum der Tankstelle ein und entwendeten dort Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Danach flüchteten die Täter.

Die männlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: weiße Jogginghose mit blauen Streifen, schlank bis drahtig, trug schwarzen Hoodie und Handschuhe

2. Täter: dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, schlank bis drahtig, trug schwarzes Kurzarmshirt, Sturmmaske und Handschuhe

Der Ermittlungen übernahm der Polizeiposten Feudenheim.

Zeugen des Vorfalls, bzw. Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter 0621 799840 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell