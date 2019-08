Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Abfallentsorgung

Uslar (ots)

USLAR/ L 548 (stüw.) In der zurückliegenden Woche wurde auf zwei Parkplätzen an der Landstraße 548 zwischen Eschershausen und Relliehausen illegal Abfall entsorgt. Dies wurde am Sonntag, 11.08.2019, der Polizei in Uslar gemeldet. Auf einem Parkplatz wurden mehrere Altreifen mit Felgen und mehrere Eimer mit Altöl entsorgt. Auf dem weiteren Parkplatz wurden mehrere Kunststoffsäcke mit Tierkadavern, vermutlich von Schafen, entsorgt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeikommissariat Uslar unter der Telefonnummer 05571/926000.

