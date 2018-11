POL-BOR: Rhede - Geldkassette vom Marktstand entwendet

Rhede (ots) - Am Mittwoch entwendete ein noch unbekannter Dieb zwischen 15.10 Uhr und 15.40 Uhr von einem Marktstand in der Rheder Innenstadt eine "knallrote" Geldkassette.

Die 78-jährige Geschädigte gibt an, dass gegen 15.20 Uhr ein Mann an ihrem Stand erschienen war und sich angeblich für die angebotenen Waren interessierte. Der Mann hatte bereits am Morgen einen Weihnachtswichtel an dem Stand gekauft. Er lockte die Geschädigte an den äußersten Rand des Standes, sodass diese die Kassette nicht mehr im Blick hatte. Plötzlich und ohne einen Grund zu nennen, entfernte sich der Mann schnellen Schrittes von dem Stand. Es ist möglich, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver handelte, um einem Mittäter Gelegenheit zum Diebstahl zu verschaffen.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze kurze Haare, bekleidet mit einer dunklen Hose und eine dunklen Lederjacke. Er sprach deutsch mit leichtem (vermutlich) türkischen Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell