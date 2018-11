POL-BOR: Groß Reken - "Falscher Polizist" ruft an

Groß Reken (ots) - Mit der Masche des "falschen Polizisten" haben es Gauner erneut im Kreis Borken versucht: Am Mittwochabend klingelte bei einem Rekener das Telefon. Der Anrufer gab sich dabei als Borkener Polizist aus, der den Betroffenen angeblich warnen wollte. Er gab vor, man habe in der Straße des Angerufenen zwei rumänische Einbrecher festgenommen, einer würde aber noch frei herum laufen.

Der Betrüger hatte zum Glück keinen Erfolg: Der Rekener ließ sich nicht in die Irre führen.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Betrugsversuchen dieser Art: Lassen Sie sich nicht auf derartige Gespräche ein! Die Täter versuchen stets, an das Geld oder die Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Mitunter nutzen sie dabei auch technische Möglichkeiten aus, um sich Glaubwürdigkeit zu verleihen. Auf dem Display des Telefons ist in solchen Fällen eine vermeintliche Nummer der Polizei zu lesen. Die "110" erscheint jedoch nie, wenn die Polizei wirklich anruft! Wer einen Anruf vom "falschen Polizisten" bekommt, legt besser auf und verständigt die Polizei. Auf keinen Fall sollte man Auskünfte über seine Vermögensverhältnisse oder über sensible Daten geben. Weitere Informationen rund um das Thema gibt es auch hier: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

