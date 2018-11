POL-BOR: Gronau - Einbruch in Pizzeria

Gronau (ots) - In der Nacht zu Mittwoch erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Pizzeria an der Merschstraße Bargeld. Um in das Gebäude zu kommen, hatten die Täter in der Zeit von Dienstag, 22.10 Uhr bis Mittwoch, 11.20 Uhr die Eingangstür aufgehebelt. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

