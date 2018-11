POL-BOR: Velen - Einbruch in Vereinsheim

Velen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte in das Vereinsheim eines Sportvereins an der Holthausener Straße ein und erbeuteten Bargeld, einen Laptop sowie ein Mischpult. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 08.30 Uhr versucht ein Fenster aufzuhebeln, wobei die Scheibe beschädigt wurde. Hiernach konnten sie das Fenster öffnen und die Räumlichkeiten betreten. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

