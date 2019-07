Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall unter Drogeneinfluss

Bestwig (ots)

Am Mittwoch um 15:05 ereignete sich auf der Bundesstraße ein Auffahrunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Wuppertal fuhr in Richtung Bestwig, als er vor einer Verkehrsinsel bremste, um zwei Radfahrern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Eine dahinterfahrende 30-jährige Frau aus Weil am Rhein erkannte dies und bremste ebenfalls. Eine hinter ihr fahrende 26-jährige Meschederin fuhr daraufhin auf das Heck der Frau auf. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau auf das des Mannes aus Wuppertal geschoben.

Die Beamten stellten bei der Meschederin Anzeichen von Drogenkonsum fest. Der anschließende Drogenvortest auf der Wach verlief positiv. Der 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

