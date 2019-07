Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Olsberg (ots)

Am Dienstag um 11:45 Uhr befuhr ein Rollerfahrer die Straße "Steinkleff" in Richtung Dorfwiese. Ein Polizeimotorrad befuhr die Straße ebenfalls in selbe Richtung. Als der Rollerfahrer den Polizisten entdeckte, beschleunigte er und bog in einen Waldweg ab. Bei der anschließenden Nahbereichsfahndung fanden die Beamten den Roller und den Helm des Flüchtigen. Auf dem Trittbrett des Fahrzeuges befanden sich Getränkeflaschen und neben dem Roller lag eine Einkaufstüte mit Lebensmitteln.

An dem Fahrzeug des 25-jährigen Olsbergers wurden diverse technische Veränderungen vorgenommen. Außerdem hatte der Roller kein gültiges Versicherungskennzeichen. Im Nachgang wurde der Mann von den Beamten angetroffen. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der Rolle und die Lebensmittel wurden sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Lebensmittel einer Hilfsorganisation übergeben.

