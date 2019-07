Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Am Mittwoch gegen 3:30 Uhr haben Unbekannte versucht in eine Gaststätte in der Straße "Moosfelder Ring" einzubrechen. Die Täter drückten ein Rollo hoch und warfen einen Gullydeckel durch die Fensterscheibe. Möglicherweise verjagte eine Alarmanlage die Täter. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Gebäude nicht betreten. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch und sah fünf Personen weg laufen. Nach Angaben des Zeugen handelte es sich um jüngere, männliche Personen.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 5:10 Uhr sind Unbekannte in die Sporthalle einer Schule in der Eschenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch die Tür Zugang zu dem Gebäude. Im Innern brachen sie mehrere Schränke auf und nahmen diverse Sportgeräte und Spielzeug heraus. Gestohlen wurde nichts.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Montag 8 Uhr und Dienstag 7:30 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Einfamilienhaus in der Brinkstraße einzubrechen. Die Täter bohrten jeweils in den Fensterrahmen und in den Fensterflügel ein Loch. Das Haus wurde nicht betreten.

Schmallenberg: Am Dienstag zwischen 11 und 18 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Latroper Straße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen drückten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster auf. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

