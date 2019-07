Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: Am Dienstag um 00:40 Uhr hörte ein Bewohner der Straße "Am Bruch" verdächtige Geräusche an der Tür seiner Wohnung. Der Mann rief laut und schaute nach. Er konnte noch drei Personen flüchten sehen. Die Täter hatten bereits die Eingangstür aufgebrochen. Beute konnten die Einbrecher nicht machen. Eine nähere Beschreibung ist nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

