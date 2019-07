Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

-Korrektur Ortsangabe Olsberg-

Olsberg: Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Clubheim an der Olsberger Straße ein. Die Täter scheiterten zunächst an einer Tür, schafften es dann aber, ein Fenster aufzubrechen. Aus dem Gebäude entwendeten die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag, eine Kabeltrommel, Getränke und ein Stromaggregat. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Marsberg: Am Sonntagmorgen stellte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses auf der Westheimer Straße einen Einbruch fest. Die unbekannten Täter waren vermutlich durch eine offenstehende Terrassentür in das Haus gelangt. Sie entwendeten Schmuck, Ausweise und Debitkarten. Die genaue Einbruchszeit ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

