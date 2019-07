Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Sundern (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 11 Uhr wurde ein Fußgänger in der Straße "In der Flamke" angefahren. Der 37-jährige Mann lief entlang der Fahrbahn in Richtung Hüstener Straße. Ein heller Kleinwagen näherte sich von hinten und entfernte sich nach dem Unfall ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Sunderaner wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wer Angaben zu dem Unfall machen kann wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200 in Verbindung zu setzten.

