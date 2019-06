Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 06. Juni 2019, gegen 16:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden.

Ein 45-jähriger Mann aus Kasachstan befuhr mit seinem Sattelzug die Annenheider Straße in Richtung Albertusweg. An der Kreuzung zum Brendelweg missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen Delmenhorsters, der den Brendelweg mit seinem BMW in Richtung Adelheider Straße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Front der Sattelzugmaschine und der rechten Seite des Pkws. Der BMW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 11.000 Euro beziffert. Verletzungen erlitt keiner der beiden Männer.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell