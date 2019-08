Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt unter Rietburg - Kennzeichendiebstahl

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am Freitag, den 16.08.19, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr wurden auf dem Parkplatz der Nello Hütte von einem Nissan Pulsar die beiden Kennzeichenschilder KA-L 2939 entwendet. Zeugen die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

