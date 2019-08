POL-FR: Rheinfelden: Alkohol-/Drogenkontrollen

Polizeipräsidium Freiburg

Bei durchgeführten Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Rheinfeldens konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei zwei Verkehrsteilnehmern Drogen- bzw. Alkoholkonsum festgestellt werden. So nahm kurz nach Mitternacht ein 16-Jähriger sein Kleinkraftrad in Betrieb, obwohl er unter dem Einfluss von Cannabis stand. Des Weiteren konnte ein 28-Jähriger Fahrer eines Pkw einer Kontrolle unterzogen werden, welcher zuvor Alkohol konsumiert hatte. Die Durchführung eines Alkoholtests ergab einen Wert von 0,56 Promille. Beide Verkehrsteilnehmer mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen. Sie erwartet nun eine Geldbuße von mindestens 500 EUR, ein Fahrverbot sowie Punkte im Verkehrszentralregister. Den 16-Jährigen erwartet zudem noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

