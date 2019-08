Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Am Sonntagmorgen stellte eine Polizeistreife gegen 04:20 Uhr auf einem Feldweg in Höhe des Gewerbegebietes "Entenbad" einen wendenden Pkw fest. Eine Kontrolle der 25jährigen Fahrzeugführerin ergab Hinweise auf vorangegangenen Alkoholkonsum. Da der Atemalkoholtest vor Ort einen Wert anzeigte, der zur Strafanzeige führen kann, wurde die junge Frau zur Dienststelle verbracht. Hier wurde durch einen Arzt eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Alkoholwerts im Blut entnommen. Sollte sich der zuvor gemessene Wert in der Blutprobe bestätigen, muss die Fahrzeugführerin mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Kurz darauf, gegen 05:00 Uhr, wurde zwischen Steinen und Hauingen eine weitere Pkw-Kontrolle durchgeführt. Die hierbei angetroffene 20-jährige Fahrerin wies einen niedrigeren Alkoholwert auf. Trotzdem wird auch gegen sie eine Anzeige vorgelegt und als Folge dieser höchstwahrscheinlich ein Fahrverbot verhängt werden.

